Minecraft Marketplace arriva su Windows 10

Youtube elimina la pubblicità dai canali con poche visualizzazioni

ContentsYoutube non supporterà i piccoli Youtuber La festa è finita come direbbero molti. Youtube dopo 5 anni dall’apertura del suo programma partner, il quale permette di monetizzare dalla pubblicità presente prima o durante i video, ha deciso di cessare il suddetto servizio nei canali in cui le visualizzazioni sono insufficienti. Youtube non supporterà i piccoli Youtuber Molti per monetizzare hanno iniziato a creare canali caricando video altrui, guadagnando dunque dal lavoro di altri youtuber, ciò ha portato lo staff a prendere una drastica ma giusta decisione, attuando dei cambiamenti che penalizzeranno tutti coloro che non raggiungo le 10 [...]